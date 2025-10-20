Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Vídeo: perseguição termina em acidente e tiroteio em Uberlândia

Durante a fuga, a vítima perdeu o controle do carro e bateu na entrada de uma empresa; o perseguidor parou ao lado e atirou

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/10/2025 20:42 - atualizado em 20/10/2025 20:52

compartilhe

SIGA
x
Homem bate carro em comércio fugindo de tiros em Uberlândia
Homem bate carro em comércio fugindo de tiros em Uberlândia crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem ficou ferido nesse domingo (19/10), em Uberlândia, após ser perseguido por outro veículo, perder o controle do carro e bater contra um comércio. Mesmo após a colisão, o perseguidor atirou contra a vítima. Um vídeo mostra o momento do acidente e dos disparos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso foi registrado na rua Simão Pedro, no Bairro Maravilha, zona norte da cidade do Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que já havia sido alvo de tiros antes da batida.

Leia Mais

Durante a fuga, ele perdeu o controle do automóvel e colidiu na entrada da empresa, causando danos à fachada, assim como ao carro da vítima.

O vídeo mostra que, logo após a colisão, o perseguidor para o carro e, de dentro dele, dispara pelo menos três vezes. Em seguida, ele foge.

A vítima sofreu uma lesão no joelho direito por causa do acidente e foi socorrida por uma equipe de resgate, sendo levada ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Ainda conforme a PM, o suspeito dos disparos foi identificado durante as diligências, mas não foi localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, mas ainda não há informações sobre a possível motivação do crime.

Tópicos relacionados:

perseguicao uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay