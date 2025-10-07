Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

crédito: Falta de energia ou cobrança errada? Saiba como agir contra a Cemig

Ficar no escuro por horas, perder alimentos na geladeira e ainda ouvir promessas de retorno que nunca se cumprem: essa é a realidade de muitos mineiros diante das falhas constantes no fornecimento de energia. Quando a ligação para a Cemig não resolve, surge a dúvida: o que fazer agora?

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Procon são os principais órgãos responsáveis por fiscalizar o serviço e garantir que a empresa cumpra suas obrigações. A seguir, veja como reunir as informações necessárias, registrar sua queixa e acompanhar o andamento do processo até a solução do problema.

Antes de reclamar: o passo inicial

O primeiro passo, antes de acionar qualquer órgão externo, é registrar formalmente sua reclamação nos canais de atendimento da própria Cemig. Esse procedimento é fundamental, pois tanto a Aneel quanto o Procon exigirão o número de protocolo gerado nesse primeiro contato para dar andamento ao seu processo.

Anote e guarde com cuidado o número de protocolo, a data e o horário do atendimento. Essa informação é a prova de que você tentou resolver a questão de forma amigável com a empresa. Caso a Cemig não apresente uma solução no prazo informado ou a resposta seja insatisfatória, você estará pronto para seguir para as próximas etapas.

Como registrar uma reclamação contra a Cemig na Aneel

A Aneel é a agência federal que regula e fiscaliza o setor elétrico no Brasil. Ela atua como uma segunda instância para o consumidor, ou seja, só deve ser acionada após a tentativa de resolução com a distribuidora de energia. O processo é totalmente on-line e gratuito. Siga o guia abaixo para formalizar sua queixa.

Reúna as informações necessárias Antes de iniciar o registro, tenha em mãos todos os dados que podem comprovar sua reclamação. Isso agiliza o processo e fortalece seu caso. Você vai precisar de: Número do protocolo de atendimento fornecido pela Cemig.

Seu nome completo, CPF e endereço da unidade consumidora.

Uma descrição clara e detalhada do problema, incluindo datas e horários das ocorrências de falta de energia ou outros incidentes.

Fotos ou vídeos que comprovem danos em aparelhos elétricos, se for o caso.

Cópias de faturas de energia relacionadas ao problema. Acesse a plataforma da Aneel A forma mais prática de registrar a reclamação é pela internet. Acesse a plataforma Consumidor.gov.br, um serviço público que permite a comunicação direta entre consumidores e empresas. A Aneel utiliza este portal para mediar os conflitos. Outra opção é o aplicativo ANEEL Consumidor, disponível para Android e iOS. Preencha o formulário de reclamação No sistema, você precisará preencher um formulário com seus dados pessoais e as informações sobre o problema. Seja o mais detalhista possível ao descrever a situação. Explique o que aconteceu, quando aconteceu e quais prejuízos você teve. Informe o número de protocolo do atendimento anterior na Cemig. Acompanhe o andamento Após o registro, a Cemig será notificada e terá um prazo legal para responder à sua reclamação através da plataforma. A Aneel monitora todo o processo para garantir que a empresa cumpra os prazos e ofereça uma solução adequada, conforme as regulamentações do setor elétrico. Você receberá notificações por e-mail sobre cada atualização do seu caso.

Como acionar o Procon contra a Cemig

O Procon é o órgão de defesa do consumidor e pode ser acionado para qualquer problema relacionado a serviços, incluindo o fornecimento de energia. Ele atua de forma regional, pode mediar o conflito com a Cemig, buscando acordos e, se necessário, aplicando sanções à empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Verifique os canais de atendimento Cada Procon possui seus próprios canais de atendimento. A maioria oferece a opção de registro on-line, por telefone ou presencialmente. Consulte o site do Procon da sua cidade para verificar a melhor forma de iniciar o processo. Ou entre em contato com o Procon estadual. Separe a documentação Assim como no processo da Aneel, a documentação é essencial para fundamentar sua reclamação. Organize os seguintes itens: Documento de identidade (RG ou CNH) e CPF.

Comprovante de residência.

Contas de energia elétrica recentes.

O número de protocolo do atendimento na Cemig.

Qualquer outro documento que comprove o problema, como laudos técnicos, notas fiscais de aparelhos danificados ou fotos. Faça o registro da queixa Se optar pelo atendimento on-line, preencha o formulário detalhadamente. Caso prefira o atendimento presencial, leve todos os documentos (originais e cópias). Um atendente do Procon ouvirá seu relato e formalizará a reclamação, que será encaminhada para a Cemig. Participe da audiência de conciliação Após o registro, o Procon notificará a Cemig, que terá um prazo para apresentar uma defesa ou uma proposta de acordo. Em muitos casos, o órgão agenda uma audiência de conciliação entre o consumidor e um representante da empresa para tentar resolver a questão de forma amigável. É importante comparecer para defender seus direitos e negociar uma solução justa.

Alerta ligado! Previsões de especialistas dão conta de que um grande número de tempestades solares extremas pode acontecer até o fim de 2025. E isso pode causar um apagão em escala mundial. divulgação Em 2024, vários cientistas manifestaram preocupação com relação a uma gigantesca tempestade solar que poderia causar um "apocalipse" na internet, que poderia durar meses. reprodução youtube Esse fenômeno é causado por explosões solares que lançam massa coronal (EMC) em direção à Terra, afetando o campo magnético do planeta, de acordo com especialistas. reprodução Durante uma emissão de EMC, ocorrem enormes erupções de gás ionizado a temperaturas elevadas, originadas na coroa solar. reprodução youtube Quando esse gás atinge o campo magnético da Terra, pode provocar tempestades geomagnéticas, prejudicando as comunicações e as instalações elétricas. wikimedia commons Marco Antonio Manzotti Nascimento Em 2020, no início do ciclo atual, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) participou de um grupo com várias instituições científicas, cada uma com suas previsões. Department of Commerce / Office of the Secretary 1913 No evento, os cientistas que observaram o comportamento do Sol e notaram um aumento nas manchas solares, muito além das previsões iniciais. divulgação / Goddard Space Flight Center O ciclo solar, que geralmente dura cerca de 11 anos, passa por três fases; são elas: wikimedia commons David Chenette, Joseph B. Gurman, Loren W. Acton MÃ­nimo Solar: Nessa fase, o Sol tem pouquÃ­ssima atividade. reproduÃ§Ã£o youtube Máximo Solar: É o período em que o Sol está mais ativo. reprodução youtube Declínio: Durante essa fase, a atividade solar diminui e então retorna ao próximo mínimo solar. wikimedia commons Paul Stewart Segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, “a Internet atingiu a maioridade numa época em que o Sol estava relativamente calmo e agora está entrando em uma época mais ativa”. Reprodução/TV Globo Segundo ele, o período de reação é curto. Depois de uma EMC potente — que pode ter várias velocidades — são apenas de dois a quatro dias para tomar medidas e reduzir os impactos. reprodução youtube Se nuvens de plasma atingem a Terra, o campo magnético age como uma proteção. No entanto, essa interação pode gerar um excesso de carga elétrica que vai direto para o solo. Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center Caso haja necessidade, governos, empresas e instituições terão apenas alguns dias para tomar medidas e evitar um desastre tecnológico. Imagem de Bruno Germany por Pixabay “Todos os interruptores eletrônicos, todos esses armários eletrônicos em todos esses prédios de escritórios. Isso tudo poderia fritar”, completou. imgix Unsplash De acordo com Becker, â??hÃ¡ cerca de 10% de probabilidade de que, na prÃ³xima dÃ©cada, algo realmente grande aconteÃ§a e possa acabar com a internetâ?. technonews ICT - Flickr Voltar Próximo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.