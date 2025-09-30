Assine
TOMBAMENTO

Carreta tomba e interdita BR-381 em Betim; pista foi liberada pela manhã

Acidente ocorreu próximo à Fiat, no sentido São Paulo; não houve feridos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/09/2025 05:47

Carreta tombada na BR-381
Carreta tomba na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

O tombamento de uma carreta interditou totalmente a BR-381 na noite dessa segunda-feira (29), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no km 487 da rodovia, sentido São Paulo, nas proximidades da Fiat. Por volta das 23h, o congestionamento chegava a 2 km.

A pista permaneceu bloqueada durante a madrugada e foi totalmente liberada por volta das 5h desta terça-feira (30). Não há informações de feridos nem de congestionamento após a liberação.

Vídeos feitos por motoristas mostram a carreta tombada e a carga espalhada, além de muita poeira no local do acidente.

