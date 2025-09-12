Assine
ABUSO SEXUAL

Polícia prende pai de 60 anos que estuprou filha de 7 em Minas

Os supostos crimes ocorriam nos finais de semana, quando o homem tinha a guarda da filha. Caso aconteceu na Zona da Mata mineira

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/09/2025 14:41

Crime ocorreu em Caputira e foi investigado por policiais de Matipó
Crime ocorreu em Caputira e foi investigado por policiais de Matipó crédito: PCMG

A Polícia Civil prendeu, em Caputira, na Zona da Mata, um homem de 60 anos, nesta quinta-feira (11/9), suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a filha, de apenas 7 anos.

Segundo os investigadores, a criança mora com a mãe, mas ficava sob a guarda do pai nos fins de semana, ocasião em que os abusos ocorriam de forma reiterada.

As investigações apontaram que além dos crimes sexuais, o suspeito teria ameaçado a mãe da vítima, afirmando que, caso fosse preso em razão de denúncia, a mataria.

Segundo o delegado Fábio Freitas, de Matipó, “diante da gravidade dos fatos, da reiteração delitiva e do risco de coação de testemunha, representamos pela prisão preventiva, aprovada pela Justiça".

