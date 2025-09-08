Carro bate em poste, explode e mulher morre carbonizada na N.S. do Carmo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher morreu carbonizada no Bairro Sion, em Belo Horizonte, após o carro no qual ela estava se envolver em um acidente no fim da noite deste domingo (7/9), por volta das 22h45. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, apurou a reportagem do Estado de Minas no local. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Urgência foram acionados.

Um homem ficou bastante ferido e foi conduzido para um hospital. O terceiro ocupante conseguiu sair do carro antes da explosão, mas também precisou de atendimento hospitalar.

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados

Até o fechamento desta publicação, o trânsito seguia sentido Belvedere somente pela pista da direita. A pista central, que tem a faixa exclusiva de ônibus, foi interditada nos dois sentidos.

A Sala de Imprensa da Polícia Militar apenas confirmou ter recebido o chamado de uma testemunha relatando um "acidente com vítima". Ainda não há informações oficiais, pois a ocorrência está em andamento.

O acidente afetou o fornecimento de energia no entorno. O EM entrou em contato com a assessoria da Cemig e aguarda retorno.

