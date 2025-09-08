Assine
Carro bate em poste, explode e mulher morre carbonizada na N.S. do Carmo

Acidente aconteceu por volta das 22h45 deste domingo (7/9) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion. Outros dois ocupantes ficaram feridos

Benny Cohen
Bruno Luis Barros
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/09/2025 00:39 - atualizado em 08/09/2025 00:43

Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion
Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion crédito: Benny Cohen/EM/DA. Press

Uma mulher morreu carbonizada no Bairro Sion, em Belo Horizonte, após o carro no qual ela estava se envolver em um acidente no fim da noite deste domingo (7/9), por volta das 22h45. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, apurou a reportagem do Estado de Minas no local. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Urgência foram acionados.

Um homem ficou bastante ferido e foi conduzido para um hospital. O terceiro ocupante conseguiu sair do carro antes da explosão, mas também precisou de atendimento hospitalar.

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados-Benny Cohen/EM/DA. Press
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados-Benny Cohen/EM/DA. Press
Até o fechamento desta publicação, o trânsito seguia sentido Belvedere somente pela pista da direita. A pista central, que tem a faixa exclusiva de ônibus, foi interditada nos dois sentidos.

A Sala de Imprensa da Polícia Militar apenas confirmou ter recebido o chamado de uma testemunha relatando um "acidente com vítima". Ainda não há informações oficiais, pois a ocorrência está em andamento. 

O acidente afetou o fornecimento de energia no entorno. O EM entrou em contato com a assessoria da Cemig e aguarda retorno. 

