Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

Igreja é invadida, furtada e sacristia é depredada em Uberlândia

O prejuízo chega a R$ 10 mil, entre furtos e depredações; Uma garrafa de vinho foi bebida no local

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
01/09/2025 17:07

compartilhe

Siga no
x
Igreja é invadida, furtada e sacristia é depredada em Uberlândia
Igreja é invadida, furtada e sacristia é depredada em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Comunidade de Nossa Senhora de FÃ¡tima

Uma igreja católica foi invadida, furtada e depredada nesse domingo (31/8), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Os invasores levaram até o vinho usado em missas. Ninguém foi preso.

Os crimes foram cometidos no bairro Laranjeiras, zona sul da cidade do Triângulo Mineiro. O responsável pela igreja procurou a Polícia Militar e no registro afirmou que os portões e as portas do local foram forçados para que os ladrões tivessem acesso à igreja. Fios e o padrão de energia também foram furtados. 

Leia Mais

Na parte interna, os criminosos reviraram o ambiente e objetos que estavam em um armário foram jogados no chão, incluindo vinhos. Pelo menos uma garrafa foi consumida no local e outras duas foram levadas pelos ladrões. Castiçais, cálices, sinos e um ostensório foram furtados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O prejuízo chega a R$ 10 mil, entre furtos e depredações.

Tópicos relacionados:

nem-igreja-se-salva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay