Após uma noite sob o céu, desafios entre precipícios e escaladas (Dia 2/2)

Jaboticatubas e Santana do Riacho – Depois de um dia de jornada a partir da Portaria Areias do Parque Nacional da Serra do Cipó, mostrado na edição de ontem, a reportagem do Estado de Minas teve o privilégio de pernoitar sob o céu deslumbrante de um dos destinos turísticos mais procurados em Minas Gerais, na Região Central do estado. No inverno, a noite chega mais rápido e cai repentina no local do acampamento, no planalto conhecido como Lagoa Dourada, em Jaboticatubas. Por isso, as barracas precisam ser montadas antes das 17h.



A escuridão faz a temperatura cair acentuadamente. Os ventos realçam ainda mais o frio, chegando a tombar as chamas da fogueira e a tentar vencer as lonas das barracas. Mas a escuridão traz também recompensas, como um firmamento coalhado de estrelas unidas como nebulosas ou desenhando formações astronômicas, longe da poluição luminosa da cidade.



No dia seguinte, o alvorecer é um espetáculo à parte, quando o Sol consegue vencer a montanha e surgir por trás dela por volta das 8h30 (em época de inverno). Mesmo sem o capim dourado que se dobrava ao vento e caracterizava a região, mas quase desapareceu devido à retirada para artesanato, naquele ponto o Rio Jaboticatubas cuida de oferecer outra visão inesquecível: preenchendo o planalto em largos cursos e com movimento manso, quase imperceptível, faz com que suas águas pareçam os braços de um lago estático. O espelho reflete o céu e replica também a serra rochosa que segue adiante, acompanhando as cabeceiras do rio. Um local paradisíaco, muito apreciado para nadar.



Mas o educador e ambientalista Marcelo Rocha, da empresa Eco Vivência, que nos guia desde o primeiro dia nesta jornada, havia reservado outra surpresa. Caminhando poucos passos além do acampamento, o som da água em queda livre faz a imaginação compor uma cachoeira que pelo som parece muito alta. Porém, a Serra do Cipó consegue ser ainda mais esplendorosa do que a criatividade humana. Quando se cruza uma linha de árvores, o terreno se abre em um precipício com mais de 90 metros de altura. Um cânion que engole o Rio Jaboticatubas, formando o que muitos nativos conhecem como Cachoeira da Lili ou Cachoeira da Lagoa Dourada.



Descer margeando essa queda d'água é uma tarefa extremamente perigosa, não recomendada para pessoas sem experiência em trilhas ou escalada e que não estejam com bom preparo físico. O desafio começa pela primeira queda do Rio Jaboticatubas, em um paredão de 10 metros de altura onde o voo de beija-flores orbitando em torno de plantas rupestres inspirou o batismo: Cachoeira das Fadas.



Descendo lajes de rocha plana e escorregadia, cada ranhura é necessária para estabilizar os passos, lentos e calculados. Qualquer escorregão ali pode significar uma queda de dezenas de metros de altura, potencialmente fatal.



Uma fenda entre a montanha e o curso d'água precisa ser transposta primeiro com o caminhante se esgueirando abaixado, rotacionando por dentro da cavidade para depois escalá-la. Uma corda deixada ali para ajudar é recolhida pelo guia Marcelo, que mostra um ponto em que as fibras estavam quase se partindo. Por via das dúvidas, ele sempre tem a própria corda de escalada. Ajuda nessas horas e em caso de socorro para afogamentos.



À beira do penhasco



Transposta a fenda, o caminho passa a ser beirando o precipício, ora sobre rochas desmoronadas, ora por um terreno instável de pedras claras e terra cinzenta, que cede com o caminhar, pedras e solo esfacelado descendo juntos garganta abaixo. Outras três cordas posicionadas no caminho pelo despenhadeiro são necessárias para continuar avançando.



Na segunda delas, a descida precisa ser feita em duas etapas, com o escalador chegando a um pequeno patamar onde alcança a outra corda e muda de guia para prosseguir. São 40 minutos de descida tensa, muito calculada e desafiadora. Cada escorregão, cada pedra que rola faz reavaliar o risco da jornada.

Mas essa preocupação se esvai quando finalmente se atinge o grande lago escuro da cachoeira, alimentado pelo despencar das águas volumosas e constantes do Rio Jaboticatubas. A água é fria, e a cor escura engana, pois o poço é limpo e translúcido se visto de perto.



Sob a queda d’água, grandes blocos de pedra servem de plataforma para o banhista tomar uma ducha gelada. Recarregar as energias para subir novamente é essencial, uma vez que a escalada desfiladeiro acima reserva o mesmo nível de desafio. “Essa é uma atração em que a pessoa precisa ter preparo e técnica. Os riscos envolvidos são reais e há pouco espaço para erros. Mas, para esportistas experientes, esse cânion poderia ser usado para múltiplas atividades radicais, como slackline, rapel, escalada, canionismo...”, afirma o guia Marcelo.

Ponto de partida

No primeiro dia de travessia, a equipe de reportagem do EM revelou as belezas e dificuldades do roteiro da entrada do Parque Nacional da Serra do Cipó até a área conhecida como Lagoa Dourada, etapa inicial de uma jornada de 25 quilômetros retratada na edição de ontem. O texto está disponível também no em.com.br.