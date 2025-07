Embriaguez e falta de CNH causam acidente grave em Contagem

Um acidente envolvendo motoristas de carro e moto inabilitados, sendo que um deles estava embriagado, deixou dois feridos em estado grave em avenida de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (14/7).

Segundo a TransCon, o acidente aconteceu na Avenida João César de Oliveira, na altura do número 5120, por volta de 0h40, no sentido Eldorado. O motociclista e o motorista do carro não possuem carteira de habilitação.

O motociclista e o garupa, ambos de 20 anos, foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal de Contagem.

Conforme a empresa, o motorista do carro foi submetido a um teste de bafômetro, que confirmou sua embriaguez. Ele não ficou ferido e foi encaminhado preso à delegacia.

A cena passou por perícia da Polícia Civil e o caso foi registrado pela Polícia Militar.

A pista foi liberada às 2h e o fluxo segue livre na avenida.

Matéria em atualização