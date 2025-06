Abuso sexual infanto-junil: homem de 23 anos é preso em flagrante em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 23 anos, foi preso pela Polícia Federal, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, por armazenar imagens de abuso sexual infanto-juvenil. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (24/6) durante a Operação One by One VIII.

De posso de um mandado de busca e apreensão no âmbito do combate ao armazenamento e compartilhamento de arquivos relacionados ao abuso e à exploração sexual via internet, os policiais prenderam o homem em flagrante.

Todo o material recolhido, fitas, disquetes e pen drives, serão submetidos à perícia, com o objetivo de identificar possíveis vínculos do investigado com outros crimes, além de apurar a participação de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias sob investigação. A pena prevista para esses casos é de até 10 anos de reclusão.

A operação foi denominada “One by One” VIII (“Um por Um”), em referência à transmissão de pacotes de dados por redes peer-to-peer, ou seja, sem um servidor centralizado, em que cada usuário transfere dados diretamente de sua máquina para outro usuário. O nome também faz alusão à sequência de ações desenvolvidas no combate a crimes de abuso sexual infantil praticados no ambiente virtual.