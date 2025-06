BH está sob alerta de baixa temperatura até sexta-feira (20/6)

O frio segue sem dar trégua colocando Belo Horizonte sob novo alerta de baixa temperatura. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal nesta segunda-feira (16/6).

Na última semana, o mesmo aviso foi dado pelo órgão municipal, alertando para temperaturas em torno dos 10ºC. O novo informativo da Defesa Civil prevê termômetros em torno dos 12ºC nas primeiras horas da manhã, devido à atuação da massa de ar frio. O alerta é válido até sexta-feira (20/6).

Os belo-horizontinos passaram por um fim de semana congelante. Na manhã desse domingo (15/6), a temperatura voltou a cair, e a capital mineira teve o terceiro dia mais frio do ano, com apenas 8,8ºC, registrados às 6h30, em Venda Nova.

Em outra estação meteorológica, desta vez na Região Oeste, os termômetros marcaram 8,9ºC às 7h, com destaque para a sensação térmica de -2ºC.

Recomendações para o frio

- Hidrate-se;



- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;



- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;



- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6 - 6h - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6 - 6h - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6 - 7h - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6 - 5h - Oeste

12,1 ºC - 20/5 - 6h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5 - 6h05 - Mangabeiras

12,6 ºC - 14/5 - 6h - Cercadinho

12,7 ºC - 15/5 - 5h20 - Cercadinho

12,8 ºC - 21/5 - 6h30 - Mangabeiras

13,0 ºC - 25/5 - 6h - Cercadinho

13,1 ºC - 26/5 - 6h - Pampulha

13,2 ºC - 19/5 - 6h - Cercadinho

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata