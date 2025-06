Trem acerta e arrasta carro por cerca de 50 metros no Norte de Minas

Um homem ficou ferido após o carro que dirigia ser atingido por uma locomotiva em Nova Porteirinha, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (12/6), por volta das 8h20.

Com o impacto, o automóvel foi arrastado por cerca de 50 metros pelos vagões do trem, informou o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar, a guarnição deparou-se com o condutor já fora do veículo, consciente, orientado e queixando-se de dor na região do tórax. O motorista, que não teve a idade divulgada, foi conduzido ao Hospital Regional de Janaúba.

A via férrea ficou parcialmente interditada até a conclusão dos procedimentos de segurança e perícia da Polícia Civil. Não houve registro de vazamento de combustível ou risco de incêndio no local.

A Polícia Militar compareceu para registro da ocorrência.

