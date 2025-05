PF deve apurar tentativa de barrar ferrovia que reduz caminhões na BR-381

A Polícia Federal deve abrir inquérito para investigar possíveis irregularidades em uma ação coordenada para barrar a construção de uma ferrovia capaz de reduzir o fluxo intenso de caminhões na BR-381.

Em uma reunião envolvendo a concessionária do trecho, MRS, e autoridades locais, teriam sido discutidas formas de inviabilizar a construção de um ramal ferroviário já aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O encontro, realizado na semana passada, contou também com a presença de representantes de outras mineradoras. Durante a conversa, eles teriam tratado sobre a construção de novos terminais ferroviários e avaliado possíveis vantagens a serem concedidas aos envolvidos.





BENEFÍCIOS DA FERROVIA





A construção de uma ferrovia para desafogar a estrada já teve a aprovação da ANTT. O órgão liberou a construção de um ramal ferroviário de aproximadamente 30km entre Itaúna e São Joaquim de Bicas com benefícios logísticos e ambientais à região.

Segundo estudos, a linha tem o potencial de reduzir o tráfego diário de cerca de 5 mil caminhões na BR-381, uma das rodovias mais perigosas do Brasil, ajudando a diminuir os índices de mortalidade no trecho.

O investimento estimado para o projeto é de R$ 1,5 bilhão, com potencial de gerar milhares de empregos e reduzir emissões de carbono em até 40 milhões de toneladas por ano. Além dos ganhos ambientais, a ferrovia promete transportar até 25 milhões de toneladas de minério por ano e diminuir os custos logísticos, o que irá beneficiar toda a cadeia produtiva de minério de ferro da região de Serra Azul.

DISCUSSÃO NA ALMG





O assunto também é tema de uma audiência pública requerida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Alguns deputados estão preocupados com o constante excesso de carga registrado na rodovia, que tem causado transtornos cotidianos a quem passa pelo local, como o ocorrido na semana anterior ao último feriado prolongado, quando um caminhão tombou e atingiu uma carreta e outros três carros, deixando as pistas ficaram interditadas e gerando um congestionamento superior a 10 quilômetros. A data da reunião no Legislativo ainda será definida.