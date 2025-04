Está em casa a mulher presa sob a acusação de perseguir um médico que vive em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ela ficou detida em Uberlândia por quase um ano e, agora, segue em prisão domiciliar, mantida sob uma série de restrições.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) confirmou que a acusada deixou a penitenciária Pimenta da Veiga. A mulher foi presa em maio de 2024 e o alvará de soltura foi concedido pela Justiça.

Por conta da prisão domiciliar, ela não pode sair de Uberlândia por mais de sete dias sem prévia autorização judicial e deve manter o endereço atualizado. Ainda segue proibida de se aproximar do médico ou de seus familiares ou manter qualquer tipo de contato com eles. A mulher também não pode sair à noite de segunda a sexta. No final de semana e feriados deve permanecer em casa durante todo o tempo.

A defesa da mulher contesta a acusação e afirma que há distorções nos fatos narrados pelo médico, Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais.

A defesa do médico disse que não vai se manifestar sobre o assunto.

Stalking





Em 2024, a Polícia Civil de Ituiutaba, com apoio da delegacia de Uberlândia, prendeu a universitária, de 23 anos, que estava foragida havia um ano. A principal denúncia era de perseguição ao profissional da saúde, que começou depois que o médico negou qualquer envolvimento amoroso com a jovem, ainda 2019.

Ela passou a enviar mensagens, ligar e perseguir a família da vítima, resultando em cerca de 30 Boletins de Ocorrência por ameaça, perturbação, lesão corporal, extorsão e roubo.

Mesmo com medidas protetivas e prisões anteriores, a mulher continuou a perseguir as vítimas. A polícia chegou até ela ao descobrir uma matrícula em uma universidade de Uberlândia, local ela foi presa, há 11 meses.