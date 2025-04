Uma chance para toda a humanidade

Você, caro leitor, já pensou no que faz pela paz? Quando está ao volante, nas ruas da sua cidade, ou entra, sem paciência, num centro público de saúde. No estádio, aprova a selvageria em campo e nas arquibancadas, no momento em que jogadores de futebol se desentendem e o “pau quebra” na torcida? Na semana passada, aqui no EM, escreveu muito bem a juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, Beatriz Junqueira Guimarães, presidente da Primeira Turma Recursal Temporária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “O futebol é parte da alma brasileira (...) Mas o que era para ser festa, tem se tornado palco de cenas de barbárie”.



São muitas atitudes e comportamentos, no dia a dia, que levam à violência, às brigas em família, desavenças no trabalho, discussões em vias públicas e agressões verbais e físicas. O repórter recorreu a ensinamentos de grandes personalidades, entre os que estão na ativa e outros que já partiram deste mundo. E ouviu homens e mulheres comuns que deram sua opinião. No final, não custa lembrar o beatle e pacifista John Lennon (1940-1980), que, numa das suas canções, pediu “uma chance para a paz”.

Então, Feliz Páscoa para todos nós, repórteres e leitores!

“Dê uma chance à paz”



John Lennon, Músico e pacifista

Madre Tereza de Calcutá (1910-1997) AE – 10/10/1997

“A paz começa com um sorriso”

Madre Tereza de Calcutá (1910-1997), religiosa albanesa que devotou a vida no socorro aos pobres e doentes

“No trânsito, procuro não buzinar muito, não exercitar a violência. Evito discussões, pois às vezes, com a palavra certa, você desarma uma pessoa que quer brigar”



Flávio Lúcio Silveira, de 49 anos, morador de Ibirité, na Grande BH

Papa Francisco Filippo Monteforte/AFP – 23/3/25



“A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade”

Papa Francisco

Antônio de Paulo Soares, de 60 anos, operador de empilhadeira, residente em Betim, na Grande BH Edésio Ferreira/EMD.A Press



“Construir a paz significa valorizar a vida. Sem dúvida, a existência humana é o mais importante. Amar o próximo é fundamental”

Antônio de Paulo Soares, de 60, operador de empilhadeira, residente em Betim, na Grande BH

Albert Einstein (1879-1955), cientista Reprodução

“A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos”

Albert Einstein (1879-1955), cientista

Fernanda de Fátima dos Santos, de 30, técnica de enfermagem Edésio Ferreira/EM/D.A Press

“Procuro não aceitar provocações, pois há muitos conflitos, gente brigando. Trabalho na área de saúde e vejo cenas em que é preciso ter muita Paciência. Aliás paz + ciência”

Fernanda de Fátima dos Santos, de 30, técnica de enfermagem

Martin Luther King Jr. (1929-1968) Arquivo/EM/D.A Press

“Não é suficiente dizer que não devemos travar uma guerra. É necessário amar a paz e sacrificar-se por ela”

Martin Luther King Jr. (1929-1968), ativista político, líder contra a descriminação racial nos Estados Unidos

Marcelo Tito, militar, com a filha Mariana, de 8 meses Edésio Ferreira/EM/D.A Press

“Construir a paz é se colocar no lugar do outro, sentir empatia, rezar e amar a Deus”

Marcelo Tito, militar, com a filha Mariana, de 8 meses



“O mais perfeito ato do homem é a paz. E por ser tão completo, tão pleno, em si mesmo, é o mais difícil"

Mahatma Ghandi (1869-1948), líder do movimento pela independência da India