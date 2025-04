Vídeo: suspeitos roubam aliança de 50 anos de casado de idoso em BH

Alberto Andrade, de 76 anos, foi vítima de um assalto, nessa terça-feira (1º/4), no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Vídeos de câmeras de segurança flagraram o momento em que ele é abordado por dois homens. Dentre os itens roubados, estava a aliança de casamento do idoso.

Ao Estado de Minas, Alberto contou que, às 9h30, caminhava, como sempre faz de duas a três vezes por semana, até a academia próxima à sua residência. "Quando atravessei tranquilamente a esquina das ruas Gonçalves Dias e São Paulo, fui surpreendido por um homem que praticamente montou nas minhas costas. Foi um susto muito grande. Depois chegou outro homem dizendo para eu não reagir", afirmou.

O idoso foi empurrado até cair no chão. Conforme o relato, a vítima sofreu escoriações leves no tornozelo direito, na altura do joelho. "Depois me levantei e continuei caminhando assustado até a academia. Lá meu personal me ajudou a limpar a perna e colocar um curativo", disse.

Os criminosos levaram a corrente de Alberto, que continha dois pingentes e a aliança. "Um pingente era de Santa Rita, minha padroeira e santa de devoção, e o outro, um leão, que representa meu signo no zodíaco. Minha aliança também estava pendurada no colar, porque há algum tempo estava larga e caindo do meu dedo", destaca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, Alberto disse ter ficado abalado pela perda da aliança. "A aliança era do meu noivado em 1974, me acompanhava há 50 anos", alega.

Ele comenta, no entanto, o sentimento de "livramento" após a abordagem, já que a esposa sempre o acompanha no trajeto, mas na ocasião havia ficado em casa. Ou seja, ameniza o fato de ela não ter passado por esse susto também.

"Registrei o boletim de ocorrência nesta quarta (2/4) e recebi muitas ligações e mensagens solidárias de familiares e amigos. O que ficou foi o susto e a indignação", conclui.

A reportagem procurou a Polícia Militar (PMMG) para obter mais informações, porém ainda não foi atendida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata