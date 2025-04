Carreta com minério tomba e bloqueia BR-381 em Igarapé

Uma carreta carregada com minério tombou nesta madrugada de terça-feira (1º/4), na rodovia BR-381, na altura de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista da carreta morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 2h46, no quilômetro 519. A pista ficou completamente interditada durante a madrugada, até que, às 4h, o fluxo no sentido São Paulo foi liberado.

Conforme a Arteris Fernão Dias, a interdição no sentido Belo Horizonte causa um congestionamento de pelo menos cinco quilômetros.

O motorista, de 26 anos, morreu no momento do acidente, conforme a PRF.

Ainda não se sabe as causas do acidente.

A pista no sentido Belo Horizonte segue interditada. A liberação deve acontecer ainda pela manhã, quando o veículo for retirado do local por um guincho da concessionária, que já realiza os trabalhos prévios para a retirada.

De acordo com a PRF, o motorista que estiver seguindo no sentido capital pode optar por duas rotas de desvio. Na primeira delas, o motorista pode seguir na direção nordeste no quilômetro 536 da rodovia, na interseção com a MG-431, por 31,4 km, até retornar à BR-381.

Uma segunda opção é seguir na direção norte da MG-050, no sentido Juatuba, até a bifurcação com a rodovia BR-262, por 20 km. Depois disso, o motorista pode continuar seguindo a BR-262 no sentido Betim, até encontrar novamente com a rodovia BR-381.

