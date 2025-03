BR-04: motoristas ficam quatro horas parados após incêndio em caminhão

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A volta para casa na noite deste domingo (30/3) está complicada a quem segue em direção a Belo Horizonte pela BR-040, nos arredores de Paraopeba, na Região Central de Minas. A interdição da via, devido a um incêndio em um caminhão de trigo, provocou um longo congestionamento, e motoristas estão há mais de quatros horas sem conseguir seguir viagem.

O empresário Cláudio Guimarães, em rota para a capital mineira, contou à reportagem que está parado desde as 16h15, entre Curvelo e Paraopeba. "De vez em quando, o trânsito anda um pouco, mas logo para", disse.

Por volta das 17h40, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que a lentidão no trecho estava próxima de sete quilômetros de extensão.

Às 20h30, aplicativos de trânsito indicavam que o congestionamento se estendia por mais de quinze quilômetros. O trânsito no sentido Brasília está liberado.

O incêndio no caminhão carregado de trigo aconteceu pouco antes das 15h10, no KM 435, e não teve vítimas. Foi necessária a interdição da pista para o combate às chamas, e uma retroescavadeira foi acionada para ajudar no rescaldo do incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do acidente ainda serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia