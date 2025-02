Alegria da diversidade

Se o rio transborda, o brejo renasce. Se o tempo seca, o brejo fica. Nesse clima, o bloco Truck do Desejo se apresenta no próximo dia 4, em Belo Horizonte, trazendo para o carnaval uma narrativa de resistência. Criado por pessoas LBPT (lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transmasculinos e pansexuais), ele se prepara para mais um cortejo repleto de arte e identidade. Fundado em 2018 por um grupo de amigas e expandido por mais de 12 pessoas, o coletivo cresceu e hoje conta com cerca de 170 integrantes. Neste ano, o desfile acontece uma hora mais cedo, com concentração às 8h e saída às 9h, na Rua Y, esquina com a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro Fernandinho.



O tema escolhido para 2025 é “Brejo Encantado”, e os organizadores convidam o público a encontrar seus “encantades”: um animal, planta ou elemento da natureza que os magnetiza e representa. “A gente quer propor um espaço que é um pedacinho de feriado. A gente vai para esse brejo, vai se nutrir, reproduzir nossas ideias e fortalecê-las”, explica Fernanda Branco Polse, cantora, diretora artística e uma das coordenadoras do bloco.



Com uma estrutura robusta, o Truck do Desejo conta com bateria, dançarinos e terá convidados especiais, como Emy Roots, Bah Lutz (da banda Bertha Lutz), Amandona, o coletivo Mulher Que Bufa, o coletivo Fanchecléticas, Vina Jaguatirica, um grupo de pernaltas e circenses, os Guardiões da Natureza e a artista Isadora Letícia, que representará a água. Ela usará um véu com os nomes de rios e córregos de Minas Gerais que foram tamponados ou esquecidos ao longo dos anos, como o Ribeirão Arrudas, o Córrego do Leitão e o Rio das Velhas. Outra presença confirmada é Lygia Santos, que traz sua potência artística para somar ao cortejo.



A cenografia, toda feita de materiais recicláveis, é uma parceria com o artista Leo Piló e a Brasileiro Arquitetura, reforçando a mensagem de sustentabilidade. O desfile contará com participações especiais, como o coletivo Mulher Que Bufa e artistas como Amy Ruth.



O bloco conta com uma estrutura que inclui uma ala de crianças e bebês, um espaço reservado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – outra novidade é a parceria com o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, que promove a inclusão de pessoas PCD na folia. Além disso, os Guardiões da Natureza atuarão no cortejo, coletando materiais recicláveis e reforçando o compromisso com a sustentabilidade.



Bateria faz a diferença



Um dos destaques do desfile é a bateria, que ensaia desde agosto para garantir um ritmo contagiante. Com muito humor, o repertório apresenta diversos ritmos com foco em canções interpretadas por cantoras LesBi da MPB. Os instrumentos são surdos, caixas, agbês e agogôs, e os ritmos passeiam entre o samba reggae, funk, pagode, marchinha, piseiro e reggaeton. “As pessoas nem imaginam, mas um mês depois do carnaval passado já estávamos reunidos para planejar este ano. O trabalho não para”, diz Fernanda.



A sonorização do bloco será reforçada com um trio elétrico compacto, garantindo que o som ecoe sem prejudicar os blocos vizinhos. Com uma expectativa de público em torno de 80 mil pessoas, a proposta é oferecer uma experiência inesquecível.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Rafael Rocha

Ensaios de hoje



Carna Kids BH



• Horário: 9h

• Local: Venda Nova, Rio Branco, Rua Augusto dos Anjos, 2020

• Gratuito



Charangueiras



• Horário: 9h

• Local: Centro-Sul, Savassi, Rua Paraíba, 1364

• Gratuito



Volta Belchior



• Horário: 10h

• Local: Nordeste, Lagoinha, Galpão 54

• Gratuito



Asa de Banana + Beiço do Wando + Bartucada



• Horário: 11h

• Local: Avenida Teresa Cristina, 295 - Prado (em frente ao ao Mister Rock)

• Gratuito



Me Beija que Eu Sou Pagadoreiro



• Horário: 13h

• Local: Nordeste, Lagoinha, Galpão 54

• Gratuito



Bloco da Velha Guarda do Samba de BH



• Horário: 14h

• Local: Centro-Sul, Centro, R. dos Goitacazes, 466

• Gratuito