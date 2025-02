SEMANA SEM CHUVAS ANTECEDE CARNAVAL, APONTA PREVISÃO

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O calor segue forte sobre Belo Horizonte e Minas Gerais. Ontem, a capital mineira registrou a quinta maior temperatura de 2025 - a máxima de 33,2°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso se deve à terceira temporada de altas temperaturas que atinge o território brasileiro neste ano. Hoje, o dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado, com termômetros acima dos 30°C, conforme a Defesa Civil municipal.

“Esse forte calor se deve à atuação de uma grande massa de ar quente continental que se estabeleceu sobre parte do Brasil central. Isso dificultou a formação de nuvens de chuva e o avanço de frentes frias vindas do Sul do país”, explica o meteorologista Claudemir de Azevedo.

Embora enfrente pontualmente muito calor, Minas não se enquadra nessa condição. O cenário mudou anteontem (16/2), quando a massa de ar quente e seco ganhou força. Agora, as temperaturas máximas previstas devem continuar elevadas em grande parte do estado até a próxima segunda (24/2), conforme previsto pela empresa de Meteorologia, Climatempo. O calorão também atinge os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Bahia.

Os termômetros em alta, no entanto, não configuram “onda de calor” em BH e Minas Gerais. “Apesar do forte calor, não há onda de calor em nenhuma das regiões mineiras. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), esse fenômeno só ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais, a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos”, esclarece Azevedo.

Segundo o meteorologista, a temperatura máxima em relação à média para o mês de fevereiro chegou a 4,1°C, nessa segunda, na capital mineira. “Para uma onda de calor, é preciso que tenhamos 34°C de temperatura máxima por cinco dias seguidos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade”, informa ele.



Sem chuva

A tendência ao longo desta semana é que o tempo permaneça estável, com forte calor. As temperaturas em BH e Região Metropolitana devem persistir acima dos 32°C, sem chance de chuva. A previsão da Defesa Civil para hoje é de mínima de 19°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 30% nas horas em que o sol fica mais evidente.

A Climatempo ainda prevê que o aumento do calor ocasione novo recorde de temperatura máxima na capital, até amanhã (19/2). O recorde atual de maior temperatura em BH em 2025 é de 34,4°C, no dia 21 de janeiro, conforme medição oficial do instituto, na estação meteorológica do bairro de Santo Agostinho, onde se realizam medições meteorológicas na capital mineira desde março de 1910.

Já nas outras áreas do estado, o Inmet prevê temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões mineiras. Há possibilidade de chuva isolada e de curta duração apenas no Sul e Triângulo Mineiro. No Norte e Vale do Jequitinhonha, os termômetros chegam à casa dos 39°C.

Para amanhã, quinta e sexta-feira, os dias serão de céu claro com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre 18°C e 33°C na capital mineira. No restante das regiões em Minas, as temperaturas chegam aos 38°C. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, apenas na quinta (20).



Carnaval em BH

Ainda não é possível prever as condições climáticas para o Carnaval em BH, mas é certo que haverá estabilidade e calor típico da época de verão. A previsão deixa os foliões belo-horizontinos sob alerta, uma vez que o período oficial da folia já começou na capital mineira.

“No período pré-carnaval, o tempo deve seguir com temperaturas típicas de verão em Minas Gerais, sem onda de calor”, diz Claudemir. A recomendação é que os foliões tomem precauções, como uso de roupas leves, ingestão de bastante líquido e proteção contra o sol.

“Os foliões podem abusar da hidratação e do protetor solar no período de carnaval em Minas Gerais”, recomenda o meteorologista. Bebidas alcoólicas podem atrapalhar a hidratação, pois são diuréticas, isto é, aumentam a produção de urina e, por isso, contribuem para a desidratação”, conclui Azevedo. n

