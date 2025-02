Nota mil no Enem: estudante mineira se encontra o presidente Lula

A estudante Samille Leão Malta, de 19 anos, teve a oportunidade de conhecer o presidente Luiz Inácio Lula (PT), em Brasília, após conquistar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Samille foi a única aluna da rede pública a alcançar tal feito e, além disso, foi aprovada em Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), escolhendo o local para seguir sua formação.

O encontro de Samille com o presidente aconteceu no dia 4 de fevereiro, durante o 6° Encontro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), evento em que Lula fez questão de destacar a jovem. Em seu discurso, o presidente elogiou a conquista de Samille e ainda brincou com o sotaque típico dos mineiros

“Além de tirar a nota máxima do Enem, ela já passou em duas universidades importantes. Ela passou em medicina na Unicamp, em Campinas, e já passou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para medicina, que foi a universidade que ela escolheu, porque o mineiro fala muito diferente de todo mundo. Mineiro fala o ‘trem’, ‘nós’. Então, ela vai estudar em Belo Horizonte”, disse Lula, arrancando risadas da plateia.





A estudante estava acompanhada de sua mãe e foi convidada para o evento pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que em seu discurso reforçou a importância da trajetória da estudante e da educação pública no país. Além de alcançar a nota máxima na redação do Enem, Samille já havia sido aprovada em Medicina pela Unicamp, mas optou por estudar em Minas Gerais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Samille aparece ao lado do presidente Lula no Palácio do Planalto. Durante a conversa, Lula, curioso sobre a rotina de estudos da estudante, perguntou: "Você estudava muito? Quantas horas por dia?". Samille respondeu: "Ah, umas 12 horas por dia."

O presidente, surpreso com a dedicação da jovem, comentou: "Se você estudar, você pode ser que nem a Samille." Em seguida, Lula incentivou os estudantes presentes a se dedicarem ainda mais aos estudos, reforçando que a chave para o sucesso está na disciplina e esforço constante.