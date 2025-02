MG: idoso e filho levam facadas dentro de casa durante jogo de truco

Um homem de 71 anos e o filho dele, de 32, foram esfaqueados dentro da própria casa em Riachinho, no Norte de Minas Gerais, enquanto jogavam truco nessa segunda-feira (3/2). O homem apontado como o responsável pelas agressões foi preso em sua residência pela Polícia Militar (PMMG), que registrou a ocorrência como tentativa de homicídio.

No registro policial, consta que a PMMG compareceu ao Hospital Municipal, onde obteve os depoimentos das vítimas. O idoso relatou que estava jogando truco, quando foi alvo de xingamentos do agressor, de 34 anos.

O filho interveio na situação, e o suspeito se irritou, pegou uma faca e avançou sobre as vítimas. Ambas foram esfaqueadas na região do peito. Não há informações sobre o quadro de saúde.

Ao ser preso em casa, o homem alegou que inicialmente foi agredido com pedradas pelo filho do idoso. Por essa razão, pegou a faca para se defender. No entanto, familiares do agressor relataram à polícia que o rapaz tem esquizofrenia.

A faca usada no crime foi apreendida. A ocorrência não deixa claro se a discussão entre os envolvidos decorreu da partida de truco ou de outro motivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia