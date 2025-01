Evento de adoção de gatos é realizado neste sábado (25/1) na Grande BH

Neste sábado (25/1), uma feira de adoção de gatos será realizada das 10h às 16h, no Pet Shop Ozônio & Pets, localizado na Rua Vila Rica, 740, Bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. O evento é promovido pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) e terá filhotes e gatos adultos disponíveis para adoção.







Para adotar um animal, é necessário ter pelo menos 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte. Os interessados passarão por uma breve entrevista e devem assinar um termo de adoção, que reforça as responsabilidades e cuidados necessários com o novo pet.

Com o lema “Vem ser meu melhor amigo! Que tal nos dar uma chance?”, a Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA), que completa 100 anos em 2025, convoca aqueles que não puderem adotar a contribuir com doações de materiais de limpeza, remédios ou valores via Pix (CNPJ: 18.824.029/001-53).



Serviço

Belo Horizonte



Feira de adoção de gatinhos da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)



Quando: Sábado, 25 de janeiro, das 10h às 16h



Onde: Pet Shop Ozônio & Pets – Rua Vila Rica, 740, bairro Padre Eustáquio



Contato: admsmpa@gmail.com

Como colaborar: Doe materiais de limpeza, remédios, cobertinhas ou contribua via Pix (CNPJ: 18.824.029/001-53).