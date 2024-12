Carreta, carro e ônibus se envolveram em grave acidente em Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri

Um ônibus com 45 passageiros sofreu um grave acidente na rodovia BR-116, na altura do KM 286, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, na manhã deste sábado (21/12), deixando vários mortos e feridos.

A rodovia se encontra interditada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), há mortos entre as vítimas do acidente e o ônibus teria pegado fogo, mas as informações ainda são preliminares.

"Ao chegar no local, os militares confirmaram que se trata de um ônibus com passageiros que colidiu com uma carreta", informou o CBMMG.

Notícia em atualização.