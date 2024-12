O treinador de futebol nas categorias de base Marlúcio Inácio Duarte, de 32 anos, está preso na 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. Ele é suspeito de cometer estupro de vulneráveis e foi preso nessa quarta-feira (18/12), no Bairro Santa Cruz, Região Norte de Belo Horizonte.

Quatro menores de idade que teriam sido vítimas do treinador foram identificados e prestaram depoimento. Marlúcio trabalha na escolinha de futebol Arena Santa Cruz, no Bairro Maria Virgínia.





A denúncia foi feita por um parente de uma das vítimas. Segundo o relato, o treinador enviava mensagens de cunho sexual, via celular, oferecendo vantagens em troca de fotografias íntimas. A investigação da Polícia Civil apontou que Marlúcio oferecia dinheiro e vantagens para alunos de 13 e 14 anos.





Ao ser preso, Marlúcio confessou que trocava mensagens com o grupo de jogadores que comandava. De acordo com a polícia, o treinador convencia seus comandados a mandar as fotos para ele, em troca de dinheiro, entre R$ 20 e R$ 50, que eram enviados através de PIX.





Os comprovantes do dinheiro remetido foram recuperados pela polícia. As investigações também comprovaram que houve relações sexuais com dois adolescentes e há, inclusive, vídeos com cenas desses encontros.





Marlúcio alegou que o que ele fazia era ajudar financeiramente seus alunos, mas a polícia descobriu que os alunos assediados que aceitavam as propostas do treinador, além de receber dinheiro, eram colocados para jogar mais que os outros integrantes do time.

Uma das falas de Marlúcio que está gravada no celular investigado comprova essa dinâmica. “A questão não é virar bagunça, né? A questão é que meu dinheiro também não é capim não. Às vezes eu vou ajudar jogador que não vai me valorizar em nada ou não valoriza nada, entendeu? E não é confiável e depois sai falando as coisas para os outros. Eu não gosto disso não, entendeu? [...] Eu gosto de ver as pessoas bem, mas as pessoas que eu tenho confiança, entendeu? Que eu gosto. É isso. Com você é certeza que o meu dinheiro vai ser muito valorizado, né? Não tenho dúvida nenhuma. Estarei ajudando a pessoa certa”, diz o treinador a um dos menores assediados.