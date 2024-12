Pouco mais de uma semana após a inauguração, a decoração de Natal da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, segue encantando o público e atraindo mais visitantes a cada dia. Oficialmente iluminado na última sexta-feira do fim de novembro (29/11), o ponto turístico da capital permanecerá enfeitado até 6 de janeiro.



“Este ano, a decoração de Natal da Praça da Liberdade superou todas as minhas expectativas”. O relato é do empresário Diego Guimarães que, acompanhado de sua esposa, Luana Cordeiro, faz da visita à praça uma tradição.

“Fui com minha esposa, como fazemos todos os anos. Porém, desta vez a montagem trouxe um toque único que me encantou. A principal atração, sem dúvidas, foi o Papai Noel segurando um queijo, referência clara à cultura de Minas Gerais. Esse detalhe, que une tradição natalina e símbolos locais, fez com que a decoração fosse ainda mais especial e personalizada para a nossa terra”, compartilha ele. A versão do bom velhinho possui nove metros e está entre as instalações da decoração que faz jus ao título “Natal da Mineiridade 2024”. A ideia é que o público se aproxime para tirar fotos e interagir.



Para o casal, outro grande diferencial foi a forma como o Palácio da Liberdade foi integrado à decoração. “O monumento, símbolo da nossa história e cultura, ganhou uma nova vida ao se tornar parte da ambientação natalina, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. A interação entre o clássico e o contemporâneo ficou evidente, e tudo parecia estar perfeitamente planejado para proporcionar uma experiência única aos visitantes”, diz Diego.

O transformado “Palácio de Natal” tem cômodos temáticos, como a sala, o quarto e até o banheiro do Papai Noel. Também é possível tirar fotos com o personagem e conferir um presépio com figuras de até 2 metros de altura, feitas pela artista Anísia Lima, em homenagem ao Vale do Jequitinhonha. Corais e cantatas também são apresentados ali. “Eu e Luana ficamos realmente impressionados com a riqueza de detalhes e o cuidado com a temática. Cada ano traz uma nova surpresa, mas este, com certeza, foi o mais inesquecível. A decoração da Praça da Liberdade não só celebra o Natal, mas também nos faz sentir ainda mais conectados com a nossa cultura e nossas raízes”, afirma.

Perto dali, a Vila da Mineiridade está a postos para matar a fome de quem passa com delícias mineiras. Instalada ao lado do Palácio da Liberdade, o circuito gastronômico conta com 19 barracas, seis food trucks e seis barracas de artesanato. As barracas funcionam de segunda a segunda, a partir das 17h, e ficam no local até o dia 6 de janeiro também.

Silvana Morais e a filha Yasmin fizeram questão de registrar o Papai Noel segurando queijo Túlio Santos/EM/D.A.Press



A magia das luzes



Silvana Morais foi prestigiar a iluminação da Praça da Liberdade, também como todos os anos, e levou sua filha Yasmin Morais, de 12 anos. “Dessa vez achei bem especial. A entrada está muito linda e colorida, as luzes vão passando, indo e vindo, intercalando entre as cores azul, verde e vermelho. A minha filha ficou encantada com toda a decoração”, relata.



A alameda brilhante, que conduz o público ao palácio, faz referência às portas das igrejas barrocas de Minas Gerais e reflete a fachada do Palácio da Liberdade, no extremo oposto da Praça. Entre eles, um dossel de luzes com 128 metros de comprimento e cerca de 68.700 lâmpadas projeta imagens natalinas.

Ela ainda acrescenta que o ambiente está muito divertido e perfeito para passar um momento agradável em família. “É uma época muito importante para as famílias, para mim, ainda é uma simbologia muito especial. Tiramos muitas fotos, está valendo muito a pena ir. É gostoso ver que BH tem esse espaço para aproveitarmos esse momento e curtir”, conclui.



