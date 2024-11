Segundo a BHTrans, apenas táxis com passageiros podem transitar na faixa exclusiva do Move

Táxis da capital mineira estão autorizados a transitar na faixa exclusiva de ônibus de duas vias da cidade. As pistas da Avenida Waldyr Soeiro Emrich, a Via do Minério na regional do Barreiro, e da trincheira José de Souza Machado, que liga as avenidas Pedro I e Vilarinho, agora podem ter o trânsito desses veículos.

A permissão entra em vigor nesta sexta-feira (29/11), dia em que a nova norma foi publicada no Diário Oficial do Município.

A portaria foi assinada pelo Superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, André Soares Dantas, e pela presidente substituta da BHTrans, Deusuíte Matos Pereira de Assis.

As faixas com acesso autorizado são as exclusivas do Move e faixas exclusivas autorizadas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, essas vias devem ser identificadas por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a BH Trans, somente táxis com passageiros podem circular nos corredores do Move. Já nas faixas exclusivas, é permitido o motorista trafegar sozinho.