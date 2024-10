A motivação do homicídio teria sido um furto praticado pela vítima na enteada do condenado

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 53 anos, condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado em Montes Claros, no Norte de Minas. O homem é acusado de ter mandado o filho adolescente matar, em 2006, uma mulher que teria furtado o celular de sua enteada. O homem foi preso na última sexta-feira (4/10), em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





As investigações descobriram que tanto o pai quanto o filho pertencem a uma gangue, envolvida em crimes contra a vida. A vítima foi morta com um tiro nas costas na Rua 17, no Bairro Olga Benário, em Montes Claros. A apuração policial descobriu que o disparo foi efetuado pelo adolescente.





O homem foi condenado, em 1° de outubro, a 13 anos de prisão e a Justiça expediu o mandado. Diante da decisão, a PCMG iniciou as diligências e, por meio da inteligência policial, localizou o suspeito em São Joaquim de Bicas e o prendeu em uma colaboração com a Polícia Militar.

De acordo com a polícia civil, o homem está no sistema prisional, à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice