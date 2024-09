A Polícia Civil (PCMG) prendeu nesta segunda-feira (30/9) um homem suspeito de atropelar intencionalmente um romeiro, em agosto deste ano, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O vídeo que flagrou o atropelamento foi considerado uma prova crucial para a prisão do motorista.





As imagens mostram a picape dirigida pelo suspeito fazendo um retorno e acelerando para cima da vítima, que sairia de Ituiutaba e iria para a cidade de Romaria, durante a festa de homenagens católicas à Nossa Senhora da Abadia.





O caso foi registrado em Ituiutaba no dia 14 de agosto, por volta das 22h, na Avenida Arthur Junqueira de Almeida, no Bairro Progresso.





De acordo com levantamentos da polícia, não se tratou de um acidente, e a linha de investigação é a de que se tratou de uma tentativa de homicídio. Contudo, ainda não se sabe a motivação do crime. Com a prisão, a polícia tem boas perspectivas de elucidar essa questão.





Outro ponto que serviu como reforço para o pedido de prisão foi o fato do motorista ter feito reparos no veículo e, depois, trocado o carro que era alugado.



O suspeito tem 27 anos, é engenheiro civil, presta serviço temporário em uma usina no pontal do Triângulo Mineiro e permanecerá detido na unidade prisional de Ituiutaba à disposição da Justiça, informou a Polícia Civil.





O romeiro tem 54 anos e foi socorrido por outros motoristas, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele sobreviveu.