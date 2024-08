COP-BH terá 42 câmeras no entorno do Mineirão para monitorar região durante a Stock Car





A partir das 9h da próxima terça-feira (13/8), as vias ao redor do Mineirão serão interditadas para a Stock Car, com a restrição prevista até o dia 18, às 22h, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O Comando Integrado de Operação de Belo Horizonte (COP-BH) iniciará o monitoramento da região no início das interdições. Postos de Comando presenciais no sábado e no domingo serão ativados e funcionarão das 10h às 21h.



Além das 42 câmeras existentes no local, drones também serão utilizados para monitoramento. Na capital, há um total de 4.589 câmeras distribuídas pelas regionais para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.





Segurança

A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção mobilizará a Guarda Civil Municipal com um efetivo de mil agentes para garantir a segurança durante a Stock Car, que ocorrerá de 15 a 18 de agosto. No sábado e domingo, 250 guardas municipais estarão dedicados exclusivamente ao local, enquanto os demais agentes se revezarão ao longo dos outros dias.

Além disso, cerca de 180 servidores, incluindo fiscais, agentes de campo e supervisores, estarão escalados para atuar durante os quatro dias do evento.

A regulação de ambulâncias e o gerenciamento dos profissionais contratados pelos organizadores da Stock Car ficará a cargo do Samu. Os médicos do Samu serão responsáveis por classificar a gravidade dos casos, determinar o tipo de atendimento necessário e decidir para qual unidade de saúde a vítima será encaminhada, se necessário. A frota regular de ambulâncias também estará disponível para apoio, se necessário.

Limpeza

A limpeza da área onde será realizada a Stock Car é responsabilidade dos organizadores do evento. No entanto, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) estará envolvida para minimizar o impacto nos arredores, garantindo que a área externa permaneça limpa e bem conservada durante e após o evento.





Leia mais: Stock Car convida estudantes da UFMG para visitar bastidores do evento

Entre os dias 15 e 18 de agosto, aproximadamente 50 garis estarão empenhados nas áreas próximas ao evento. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) também disponibilizará dois caminhões-pipa e seis garis adicionais para reforçar a lavagem das vias públicas. Além disso, cerca de 20 gestores operacionais irão se revezar no monitoramento, fiscalização contratual e acompanhamento das atividades de limpeza urbana.