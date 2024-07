Ônibus teria saído da estrada e caído no talude. Veículo tinha seis ocupantes no momento do acidente

Um homem morreu em um acidente com um ônibus, que caiu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura, na zona rural de Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (25/7). Outros cinco ocupantes do veículo se feriram, mas foram socorridos com vida.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo fazia o transporte de trabalhadores rurais. A suspeita é de que o ônibus tenha saído da estrada e caído no talude.





O chamado para resgate das vítimas foi por volta de 8h. Três vítimas que tiveram ferimentos mais leves receberam curativos ainda no local do acidente e foram levadas para o hospital pela Polícia Militar.

Outras duas vítimas, um homem e uma mulher, que tiveram ferimentos mais graves e sofreram múltiplas lesões, foram encaminhadas para a Upa de Araxá.





Uma sexta vítima, homem, morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.