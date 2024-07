A operação conhecida com vôo seguro inspecionou 19 empresas localizadas no Aeroporto de Confins

Uma fiscalização no Aeroporto de Confins entre março e julho de 2024 identificou 241 autos de infração em 19 empresas. A operação conhecida como Voo Seguro foi deflagrada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE/MG) e detectou assédio moral organizacional e problemas com as normas de saúde e segurança.







A inspeção encontrou diversos problemas incluindo bebedouros com problemas no jato de água, processos de carga e descarga realizados com pernas fletidas ou ajoelhadas no porão, funcionários encontrados trabalhando em pé e com torção de tronco, além de uso de força e pressão temporal.







Pouco tempo de descanso para funcionários e poucos bancos e lugares para sentar também foram detectados. Isso, mesmo sendo expostos a situações nas quais tem que fazer uso de força.

Os trabalhadores foram encontrados expostos também a situações adversas como calor, ruído, chuva e radiação não ionizante. Além disso, a inspeção identificou que muitos cargos nestas condições não estavam recebendo o pagamento adicional de periculosidade.





Assédio Moral organizacional







Segundo a inspeção do trabalho, o assédio moral de forma organizacional acontece quando a violência é realizada por meios institucionais em práticas e políticas organizacionais.





Além disso, essa prática atinge a coletividade de trabalhadores e viola os direitos fundamentais deles de forma a atingir sua dignidade e/ou integridade psíquica ou física.



O Jornal Estado de Minas entrou em contato com o Aeroporto de Confins e aguarda retorno.