Stephanie Regina Santos Quintão morreu nesta quinta-feira (11/7) ao se acidentar de moto e cair no leito do Ribeirão Arrudas

Será velado e enterrado nesta sexta-feira (12/7) o corpo da guarda municipal Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, que morreu depois de cair no leito do Ribeirão Arrudas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.







Stephanie será velada de 7h30 às 10h30 na capela oito do Cemitério do Bonfim, no bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para as 11h30.





A guarda municipal estava com uma colega em uma moto quando a motociclista perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção da Avenida Andradas. Stephanie foi arremessada e caiu no leito do ribeirão.





Já a outra guarda caiu na via. Ambas foram socorridas para o Hospital João XXIII, porém, segundo fontes ouvidas pelo Estado de Minas, Stephanie teve três paradas cardiorrespiratórias, além de uma fratura na pelve, e morreu pouco depois de dar entrada no atendimento médico.

Stephanie era vice-presidente de um motoclube chamado “Valentinas no Asfalto” e mãe de um menino de 8 anos. Ela foi convocada, em uma lista de 30 mulheres, em 13 de setembro do ano passado para ingressar na Guarda Municipal de Belo Horizonte.





Em dezembro, a jovem foi designada a atuar como fiscal de trânsito. De acordo com integrantes do Valentinas no Asfalto, fundado em 2019, ela batalhou para entrar na Guarda Municipal e contou com a presença de algumas membros do motoclube na formatura.





“Era uma mulher corajosa. Sempre tinha muito carinho com as novas membras que entravam no grupo. Muito determinada, alegre e corajosa. Admirava ela pela coragem, tão magrinha e forte ao mesmo tempo. Não tinha medo de estrada, puxava a orelha da gente, sempre cuidou das ‘meninas’ do motoclube”, diz a contadora e integrante do grupo Thaís Dionísio.

Prefeito lamenta



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lamentou nas redes sociais a morte da agente.





“Recebi há pouco, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da agente da Guarda Civil Municipal, Stephanie Regina Santos Quintão, em acidente automobilístico na Avenida dos Andradas. Envio minha solidariedade à família, aos amigos e colegas da corporação”, disse o prefeito no X.

Noman também informou estar acompanhando o estado de saúde da outra agente que se vitimou no acidente, que, segundo ele, está em cirurgia. “Sigo acompanhando o caso e na torcida para que tudo corra bem e ela tenha uma plena recuperação”, completou.