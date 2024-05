Uma funcionária de 33 anos de um posto de saúde em Santana do Deserto, na Zona da Mata mineira, foi acusada de ter estuprado uma adolescente, de 14. A denúncia, feita pela família da vítima, aconteceu na terça-feira da semana passada (21/5), quando a suspeita foi conduzida à delegacia.

Conforme o boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, uma testemunha ouvida pela Polícia Militar (PM) disse que a adolescente faz acompanhamento médico na unidade de saúde, onde a funcionária e a adolescente teriam se conhecido. O cargo dela no posto não foi registrado na ocorrência.

Essa testemunha informou também que encontrou uma carta escrita pela vítima — e direcionada à funcionária do posto — na qual os abusos são relatados. A relação dessa testemunha com a adolescente não é explicada pela polícia.

A vítima disse, segundo a PM, que vem “sendo assediada” desde 2023, tendo recebido em janeiro deste ano a quantia de R$ 400 a título de “presente”. Em abril, conforme o relato, a mulher começou a tocá-la. Em 20 de maio, a suspeita teria colocado as mãos e a boca nos seios da vítima. Os locais em que os supostos crimes aconteceram não são citados.

Em 21 de maio, data na qual a PM foi procurada pela família, a funcionária sugeriu, ainda de acordo com o depoimento, que a garota faltasse na escola para um encontro entre elas. A adolescente informou aos militares que atendeu ao pedido e foi à casa da mulher. Segundo o relato, a suspeita tocou as partes íntimas dela na garagem do imóvel e inseriu os dedos em sua vagina. A vítima disse que não queria fazer aquilo, mas aceitou por medo.

Questionada pelos policiais sobre as acusações, a suspeita negou ter mantido envolvimento sexual com a adolescente. Ela foi conduzida à delegacia. A Polícia Civil em Juiz de Fora investiga o caso.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Santana do Deserto, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestações.