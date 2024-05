Beneficiários do Ipsemg podem calcular mudanças de contribuição com projeto de lei

Os beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vão poder calcular quanto pagarão pelo plano assistencial, caso seja aprovado o Projeto de Lei 2.238/2024, que está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG).

O PL trata da reestruturação financeira do Ipsemg e busca garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde ofertados aos servidores e dependentes em todo estado.

Para facilitar o entendimento das mudanças, o instituto desenvolveu um simulador de contribuição. Ao acessar a ferramenta, o beneficiário deve preencher os campos solicitados e informar se ingressou no serviço público estadual antes ou depois de 2001.

Em seguida, o simulador solicita dados como a idade do titular e o valor do salário bruto, além do tipo e da idade dos dependentes, caso se aplique. Assim, é possível saber quanto será descontado do contracheque para a assistência à saúde.

Não haverá mudança no valor de contribuição para cerca de 200 mil servidores titulares do plano.

Reestruturação financeira

Diante de um déficit projetado de R$ 200 milhões para o ano de 2024, atualmente o instituto oferece serviços conforme a sua capacidade financeira.

A aprovação do PL vai viabilizar o aumento dos recursos e possibilitar a ampliação da oferta de assistência à saúde aos beneficiários.