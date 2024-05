O Metrô vai ter uma operação especial para atender aos usuários que farão o Concurso Público Nacional Unificado 2024, no próximo domingo (5), em Belo Horizonte.

Segundo a concessionária Metrô BH, a oferta de trens no dia será aumentada. Confira no quadro abaixo os intervalos entre os trens:

Veja os horários para o metrô de BH no domingo (5) Metrô BH/Divulgação

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. Os passageiros também podem comprar as passagens pelo aplicativo Bipay, por cartão de crédito ou pix. Segundo aMetrô BH, o sistema ajuda a evitar filas, dando aos usuários mais autonomia na compra dos tickets.

Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informou que o Concurso Público Nacional Unificado teve 2,6 milhões de inscrições. O número é soma dos 600 mil candidatos isentos de pagar a taxa de inscrição e dos 1,5 milhão que tiveram o pagamento da guia de recolhimento aprovado.

Segundo o MGI, a abertura dos portões no período da manhã será às 7h30 (horário de Brasília). O fechamento ocorrerá, pontualmente, às 8h30. A prova terá início às 9h, com duração de duas horas e trina minutos. Já de tarde, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. O início da aplicação das provas será às 14h30 e o tempo de duração será de três horas e trinta minutos.

Confira cinco dicas para se sair bem na prova



1.Revise o que já sabe, deixe de lado o que não sabe



Os últimos dias antes do CNU não devem ser ocupados com tópicos que o candidato não domina ou não conseguiu estudar. Pelo contrário: é mais prudente fixar o conteúdo já estudado do que tentar encaixar mais um assunto - e sentir ainda mais ansiedade no processo.

Vale também resolver questões de provas elaboradas pela mesma banca organizadora - no caso, a Fundação Cesgranrio- e analisar o gabarito. "Se errou, por que errou? Se acertou, foi 'no chute' ou por que sabia? Quando olhamos o gabarito, aprendemos com a resposta", diz Ceres Rabelo, mestre em direito e especialista em cursos preparatórios para concursos.

2. Crie uma estratégia de prova



O tempo para resolução das provas é curto. Em 2h30, pela manhã, os candidatos de nível superior (blocos de 1 a 7) terão que resolver 20 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa de conhecimento específico. Os de nível médio, 20 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma redação.





À tarde, as provas terão 3h30 de duração. Para candidatos de nível superior, serão 50 perguntas de múltipla escolha de conhecimentos específicos; para nível médio, 40.

3. De olho no psicológico



Na reta final, é provável que sentimentos de ansiedade e nervosismo tomem conta do candidato. Mas, assim como acontece com os vestibulares, o psicológico é um fator de peso no "Enem dos Concursos". Para reduzir a autocobrança, a recomendação é evitar a mentalidade "essa é a prova da minha vida".

4. Cuidado com a véspera



Se preferir estudar nas horas imediatamente anteriores à prova, o candidato deve tomar cuidado para "não esticar" muito.

A dica é revisar os últimos detalhes e assuntos "decoreba", como fórmulas matemáticas e alguma legislação específica do bloco escolhido. Mas não se estenda demais: deixe o período da noite para descansar a mente e relaxar.

5. Separe documentos e materiais de prova com antecedência



A poucos dias do exame, vale verificar as condições dos materiais necessários. "Um aluno meu já foi desclassificado de um concurso porque a caneta estourou no gabarito e borrou tudo", conta Rabelo.

Por isso, teste as canetas - só serão aceitas as pretas com tubo transparente - e leve mais de uma reserva, por precaução. Cheque, também, se o documento original com foto não está perdido. Se tiver, procure formas digitais de verificação de identidade - por exemplo a CNH Digital -, que deverão ser acessados diretamente na entrada da sala de aplicação.

Lembre-se:



Não será permitido o uso de qualquer relógio, óculos escuros, chapéus, bonés, gorros ou protetores auriculares;



Alimentos devem estar lacrados, e garrafas de água precisam ser transparentes;



Use roupas e sapatos confortáveis -cheque, por exemplo, a temperatura no dia da prova e se previna caso a sala de aplicação não tenha ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado.

(Com informações da Folhapress)