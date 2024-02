Para realizar o flagrante de extorsão, Polícia Civil contou com ajuda do filho da vítima

Um casal foi preso na última segunda-feira (26/2), pela Polícia Civil, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, por extorsão com emprego de arma de fogo. O homem, de 40 anos, e a mulher, de 30, forjaram um estupro para chantagear e extorquir dinheiro da vítima.

Segundo informações dos policiais, a vítima é um homem de 54 anos. O crime ocorreu no último dia 21 de fevereiro e a vítima teria sido convidada a comparecer na loja da suspeita, que disse que queria conversar. Chegando ao local, a mulher o seduziu e o trancou no escritório do estabelecimento, onde mantiveram relação sexual.



Durante o ato, foram surpreendidos pelo marido da mulher, que entrou na sala filmando a cena. Ele tinha, numa das mãos, uma barra de ferro. Naquele instante do “flagrante”, a mulher afirmou que teria sido estuprada pela vítima. Neste momento o suspeito sacou um revólver e exigiu a quantia de R$ 30 mil para não o denunciar à polícia.



Assustada, a vítima informou que não tinha o valor, mas concordou em realizar o pagamento de R$15 mil.

Os policiais apuraram, ainda, que a vítima foi mantida em cárcere privado por cerca de uma hora, até que fizesse uma transferência em dinheiro para o marido. Ele enviou R$ 5.100. Foi liberado com a promessa de pagar o restante do valor exigido. Posteriormente, a vítima fez outras três transferências, totalizando um prejuízo de R$12 mil.



Na última segunda-feira (26/2), o suspeito procurou a vítima em seu estabelecimento comercial e exigiu a quantia de R$ 3 mil. O filho da vítima presenciou a cena. Foi quando a vítima decidiu procurar a polícia.



Uma situação foi armada, com o filho da vítima ficando encarregado de entregar o dinheiro aos chantagistas. Nesse momento, a polícia chegou e efetuou a prisão do casal, em flagrante. O homem e a mulher foram levados ao sistema prisional.