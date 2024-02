Uma mulher, de 22 anos, foi encontrada em chamas por um caminhoneiro às margens da BR-040, próximo de Pedro Leopoldo, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, ela havia sido sequestrada no domingo (11) e estava sendo mantida em cárcere privado. Duas pessoas foram presas.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem foi encontrada com 80% do corpo queimado e levada para o Hospital João XXIII por uma ambulância da Via 040. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. Antes de ter o corpo incendiado, ela foi espancada e esfaqueada.

Recentemente, a vítima chegou a apresentar um homem para família como seu namorado. Ele é um dos suspeitos do crime.

Desde o sequestro, a família da vítima estava sendo chantageada e perseguida, para pagar mais de R$ 30 mil para que a jovem fosse libertada.

De acordo com a PM, os suspeitos foram localizados após serem identificados com o número da chave Pix repassada para que fosse feito o pagamento. O carro dos suspeitos foi localizado na região de Venda Nova, em BH, e um homem e uma mulher foram presos

Em conversa com os policiais, o suspeito confessou que teve relações sexuais com a jovem horas antes do crime e que deixou o celular dela como garantia de pagamento por usar o quarto de um motel. Ele utilizava documentos falsos.

A mulher contou que a dupla tinha uma dívida com o tráfico e que precisava do dinheiro para quitar os valores.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.