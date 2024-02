Um homem de 35 anos foi preso dentro do Rio Paraibuna, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Ele teria pulado na água para fugir da Polícia Militar (PMMG).O caso foi registrado na noite desse sábado (17/2).





Segundo a PM, os policiais perceberam uma atitude suspeita ao se aproximarem de um táxi onde estava um casal. Ao fazerem a abordagem, o homem fugiu e se jogou dentro do Rio Paraibuna. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para auxiliar no resgate.





Conforme os bombeiros, os agentes jogaram uma corda e um flutuador para retirar o homem do local. No entanto, ele não quis sair. Diante da situação e com o apoio do helicóptero da PM, os bombeiros entraram no rio e retiraram o homem da água.





De acordo com a PM, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Na fuga, descartou uma sacola, que continha crack e cocaína. Ele foi preso e levado para a delegacia.