Com Alessandra Mello, Fernanda Tubamoto, Wellington Barbosa*, Gladyston Rodrigues E Bel Ferraz

A bandeira da inclusão levantada pelo bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, criado em 2016 para pessoas com deficiência (PCD), revelou a faceta democrática da maior festa de rua de Belo Horizonte. O cortejo do grupo ontem, nas ruas do Bairro Santa Efigênia, reuniu foliões de todas as idades, mas especialmente crianças.

De acordo com o regente da bateria, Neném Godoy, a música é uma das melhores formas de inclusão de PCD: “Nosso desejo é que todo mundo caiba no mundo de forma inclusiva e espontânea, como todos que chegam a este bloco e são aceitos”.

No carnaval progressista de BH ainda cabe a negritude da nossa população. Com o bloco Angola Janga, criado por Nayara Garófalo e Lucas Jupetipem em 2015, os foliões puderam celebrar a ancestralidade e foram convidados a refletir sobre as “encruzilhadas entre o tempo e o espaço”.

Também cabe a espiritualidade do tradicional Pena de Pavão de Krishna, que completou 10 anos de carnaval. O bloco fez seu conhecido piquenique colaborativo no Bairro União, Região Nordeste, e manteve a reverência às divindades de diversas culturas, principalmente a hindu e as de matriz africana

No carnaval de BH cabem todos os gêneros. No Bloco da Esquina, reproduzindo em ritmo carnavalesco os sucessos do Clube da Esquina, foi feito uma ode às mulheres e um pedido de liberdade, equidade e respeito com o tema “Marias, Marias".

Carnaval em BH; Desfile do bloco Pena de Pavão de Krisnha, na Avenida Jose Cândido da Silveira, bairro União Leandro Couri/EM/D.A. Press

Ainda há espaço para todos os ritmos. Seja no rock carnavalesco do Alcova Libertina, homenageando Rita Lee e Elza Soares, ou no samba do Queixinho, que completou 15 anos só de bateria e homenageou a resistente boemia belo-horizontina.

Até os problemas de trânsito e banheiro ficaram mais evidentes no segundo dia de carnaval, algo já comum em uma festa que movimenta milhões de pessoas nas ruas. No fim das contas, todo mundo cabe em Belo Horizonte.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina