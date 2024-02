A previsão para o primeiro fim de semana oficial de carnaval é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde.

Neste sábado (10/2) a temperatura pode chegar à máxima de 31ºC, e a mínima, de 19ºC. No domingo (11/2), os termômetros variam entre 19ºC e 32ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva típicas de verão devem continuar até segunda-feira (12/2), penúltimo dia de folia. Já na terça, as chances de precipitação diminuem. Com previsão de céu claro a parcialmente nublado, a máxima gira em torno de 31ºC, e a mínima é de 18 ºC.

Previsão para outras regiões de Minas

O carnaval será com redução das chuvas em Minas Gerais. No sábado, as pancadas de verão se concentram nas regiões norte e no leste do território mineiro.

No restante do estado, a expectativa é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. Durante todo o feriado, prevalece sol entre nuvens e tempo abafado, devido à grande quantidade de umidade na atmosfera. No entanto, a tendência é de chuvas pontuais em todo o estado.

As regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Central Mineira são pontos de atenção meteorológica. Segundo o Inmet as condições atmosféricas estarão favoráveis para ocorrência de chuva intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas por rajadas de vento ocasionais (entre 40 a 60 km/h).

Na segunda-feira, as áreas de instabilidades tendem a atuar no centro-sul e oeste mineiro, reduzindo as chuvas no Norte e Leste do Estado.