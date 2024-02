Susana Vieira, apresentadora do Central do Carnaval

O Central do Carnaval, da TV Alterosa, primeiro programa de TV a fazer a cobertura carnavalesca em Minas Gerais, terá como convidado deste sábado (9/2) o bloco "Funk You". Além disso, haverá uma atração surpresa, que será divulgada ao vivo.

A terceira edição do programa será transmitida para todo o estado, ao vivo, das 13h30 às 14h15, diretamente dos estúdios da TV Alterosa. Haverá, ainda, uma última edição, no dia 17 de fevereiro.

O convidado deste sábado, o "Funk You", foi fundado em dezembro de 2016 e é o primeiro bloco de carnaval de rua de Belo Horizonte com o repertório 100% dedicado ao funk. Neste ano, o desfile acontece na terça-feira (13), a partir das 9h, na Avenida Amazonas com rua São Paulo, no Centro.

O cortejo terá shows de MC Mika, MC Nahara e Mac Julia, além de sets dos DJs Danv e Caê. MC Dodô e MC Xenon também farão participações em cima do trio elétrico. O desfile deste ano será em homenagem a MC Marcinho e ao funk melody.

A TV Alterosa conta com mais de 30 profissionais dedicados à produção e transmissão ao vivo do Central do Carnaval, que é apresentado por Susana Vieira, repórter da Alterosa.

O gerente de jornalismo da Alterosa, Ricardo Carlini, conta que a programação será completa. “Estaremos ao vivo nas ruas. É o primeiro dia oficial do carnaval, dos quatro dias de folia, então a gente vai estar nas avenidas sonorizadas, com o Tchanzinho Zona Norte e Volta Belchior, na Getúlio Vargas, com o Bloco da Calixto…”, explicou.

“Além disso, nós vamos estar nos bares aqui na Praça Tiradentes, que estão oferecendo um tipo de pit stop: você para lá, retoca a maquiagem, faz uma pausa… O programa vai estar ao vivo em todos esses pontos”, conta Carlini.

O fim de semana do carnaval “oficial” promete ser o maior da história de Belo Horizonte, com expectativa de 5,5 milhões de foliões. “A Central do carnaval estará lá ligada nos quatro dias de folia. Por exemplo, domingo, segunda e terça, nós estaremos ao vivo o dia inteiro nos nossos jornais, no Alterosa Alerta e no Alterosa Agora”, diz o gerente de jornalismo da TV.

O programa também será disponibilizado no canal do YouTube da TV Alterosa na segunda-feira. O Central do carnaval, de volta após uma pausa provocada pela pandemia, está sendo um sucesso, de acordo com Carlini.

“É o único programa de carnaval da televisão mineira, por isso é muito importante reafirmar essa identidade da TV Alterosa com Minas Gerais, prestigiando as maiores manifestações culturais do estado, e o carnaval do BH hoje é uma delas, então o público telespectador corresponde na hora”, diz ele.