O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede) recusou nesta terça-feira (6/1), em assembleia realizada pela tarde, a proposta de reajuste salarial feita pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os trabalhadores anunciaram greve para a quinta-feira da semana que vem, após o Carnaval, segundo informou Flávia Silvestre Oliveira, diretora da entidade.

A categoria, segundo informou o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, é a única que ainda não fez acordo com a PBH. O Executivo oferece um aumento de 8,04% escalonado até dezembro, com a primeira parcela aplicada nos salários de agosto e o restante em novembro e dezembro.



André Reis informou que a PBH já fechou a negociação com cerca de 13 sindicatos, com a oferta de reajuste escalonado. “Nós oferecemos a inflação completa de 2017 a 2023 e antecipamos 2 pontos da inflação deste ano”, afirmou o secretário, acrescentando que tenta negociar um acordo com os professores e servidores da educação.

Ainda de acordo Reis, dentro da proposta para a Educação também estava o impacto da aceleração da carreira, com inclusão de mestrado e doutorado, e houve correção do piso nacional, sendo que o salário nacional está abaixo do valor pago pela prefeitura, segundo o secretário.

De acordo com a PBH, o piso nacional da categoria hoje é de R$ 2.576,57, enquanto um professor em início de carreira recebe R$ 2.656,23 (3% acima do piso) na PBH e o salário inicial para o nível 12 é de R$ 3.228,06 (25% acima do piso nacional).

Na proposta aceita por outras categorias, segundo a prefeitura, o aumento salarial será aplicado escalonadamente, com 4,03% em agosto, 1,822% em novembro e 2% em dezembro, na primeira proposta ou 5,92% em setembro e 2% em dezembro.

André Reis ressaltou que a categoria tem de se atentar para o prazo, uma vez que é preciso o envio para Câmara Municipal de Belo Horizonte de um projeto de lei com o reajuste da categoria.

“É preciso sancionar o projeto até abril e nós estamos em fevereiro e têm março para tramitar e aprovar e dar redação final”, observou o secretário municipal de Planejamento. Ele acrescentou ainda que os projetos das demais categorias foram enviados no fim do ano passado.