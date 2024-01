O dono da BMW filmada puxando um influenciador digital que "surfava" em cima do capô de carro, na Avenida Cristiano Machado, Região Nordeste de Belo Horizonte, foi preso na noite dessa quinta-feira (25/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), depois da repercussão do caso, o veículo de luxo utilizado no vídeo, que já tem mais de 3 mil curtidas nas redes sociais, foi abordado. Ao consultar os documentos do motorista, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e aguarda retorno.

O caso veio à tona depois da “brincadeira” viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o influenciador digital Davi Francisco, conhecido como na internet “maluco do bigode”, se equilibra em cima de um capô, preso por uma corda ao reboque do carro de luxo, enquanto desliza pelo asfalto.

A cena é gravada de vários ângulos e mostra o rapaz, que acumula mais de 44 mil seguidores nas redes sociais, sendo arrastado pela avenida. De chinelos, usando uma fralda geriátrica e sem camisa, ele é arrastado pela via, e chega a passar por uma viatura da PM, estacionada em um estabelecimento.

Em outro carro, que aparece atrás da BMW, um homem aparece com a porta aberta e o corpo para fora, registrando a gravação.

O Estado de Minas também questionou à polícia se os envolvidos na ação serão responsabilizados, e aguarda uma resposta.