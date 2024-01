A forte chuva que caiu na Grande BH na noite desta terça-feira (23/1) causou um alagamento na BR-040, em Nova Lima, no entorno do condomínio Alphaville. A pista ficou tomada por lama. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a cheia pode ter sido causada por um rompimento da barragem da mina do Pau Branco, da mineradora Vallourec. O órgão também apura a possibilidade de uma tromba d'água ter causado o alagamento na altura do KM 563.

"Nesse momento, houve transmissão na rede pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de um possível rompimento de barragem na área de Nova Lima, Alphavile, altura da Mineração Pau Branco. Situação sendo checada pelos recursos de Nova Lima e CorpAer. Informações preliminares que a BR 040 está interditada com muita lama e chuva intensa no local. A princípio existe também a possibilidade de tromba d'agua", afirmou o órgão.

Em janeiro de 2022, o dique da mina do Pau Branco, que também fica em Nova Lima, transbordou por causa da forte chuva, causando o fechamento da rodovia no mesmo local. A reportagem entrou em contato com a mineradora e aguarda posicionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a chuva intensa desta terça alagou a rodovia e deixou o trânsito lento no local.





Já a Via 040, concessionária que administra a via, informou que o sentido Rio de Janeiro da rodovia foi totalmente interditado entre os condomínios Miguelão e Alphaville, com lentidão de 5 Km.

