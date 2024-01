A linha férrea do metrô de Belo Horizonte voltou a pegar fogo após ser atingida por um raio durante a forte tempestade que caiu na capital na noite dessa quarta-feira (17). Essa é a segunda vez em apenas uma semana. No último sábado (13), uma descarga elétrica atingiu a fiação próximo a estação Minas Shopping, que vem causando alterações nos horários para manutenção.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a fiação em chamas. O fato assustou moradores próximos a estação e quem passava pelo local no momento.

O funcionamento do metrô já segue com alteração nos horários para facilitar a manutenção das linhas após o incidente anterior. Para esta quinta-feira (18), a MetrôBH, empresa que administra o transporte na capital, informou que os trens vão passar com intervalos de 10 minutos nos horários e pico.

Já nos horários com menor movimento, os intervalos serão de 25 minutos. “Esse intervalo é necessário, pois os trens irão circular por uma só via no trecho afetado”, informou um comunicado da empresa.

Nos dias normais, os trens têm intervalos de 7 e 15 minutos, respectivamente.

“O Metrô BH reafirma seu compromisso em prover um transporte sobre trilhos de alta confiabilidade à Região Metropolitana de Belo Horizonte e informa que está trabalhando intensamente na revitalização dos sistemas avariados, buscando minimizar os impactos à circulação dos trens”, informou a operadora em nota.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O valor da passagem é de R$ 5,30.