Estações estão com alterações no horário até fim da manutenção

O metrô de Belo Horizonte continua com operações reduzidas nesta quarta-feira (17/1), devido ao raio que atingiu a região da Estação Minas Shopping no fim de semana. Nos horários de pico, o intervalo será de 15 minutos entre os trens.

A operação está sendo reduzida ao longo desta semana. Segundo a MetrôBH, empresa responsável pelo transporte, o intervalo de trens será de 20 minutos nos outros horários. Nos dias normais, os trens têm intervalos de 7 e 15 minutos, respectivamente.

Além disso, entre as estações Santa Inês e São Gabriel, os trens circularão com restrição de velocidade, a 25km/h, nos dois sentidos, por segurança.

A situação foi causada por uma forte descarga elétrica na região da Estação Minas Shopping, durante a chuva que atingiu a capital na noite de sábado (13/1). Desde então, a manutenção da empresa trabalha para normalizar a situação.

Leia também: Menina de 12 anos é achada morta na rua em BH; suspeito tem passagem por estupro

“O Metrô BH reafirma seu compromisso em prover um transporte sobre trilhos de alta confiabilidade à Região Metropolitana de Belo Horizonte e informa que está trabalhando

intensamente na revitalização dos sistemas avariados, buscando minimizar os impactos à circulação dos trens”, informou a operadora em nota.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O valor da passagem é de R$ 5,30.