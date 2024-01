Um homem, de 29 anos, foi baleado e morto, na tarde dessa quinta-feira (11), após atacar policiais com um caco de vidro em Ponte Nova, na região Central de Minas Gerais. Ele era suspeito de ter roubado três malas que estavam em um carro na cidade horas antes.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou durante a madrugada, depois de o suspeito e uma outra mulher, de 41 anos, furtarem itens que estavam na carroceria de uma Fiat Toro. A vítima do furto contou aos militares que iria viajar com a família e, por isso, estava com o carro carregado.

Os militares identificaram a dupla com a ajuda das câmeras de segurança da cidade e conseguiram localizar os suspeitos em uma residência no bairro Triângulo, que é conhecida por ser utilizada pelo tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, o suspeito estava na porta da residência. Ele se assustou com a presença dos militares e correu para dentro da casa. Para realizar a prisão em flagrante, os policiais foram atrás e também entraram no imóvel.

Foi dada ordem para que o rapaz se entregasse. Os policiais tentaram imobilizá-lo, mas, segundo o boletim de ocorrência, ele resistiu e quebrou uma janela do quarto. O rapaz teria pego um caco de vidro e atacado os militares. Para se defender, foi feito um disparo.

O homem foi atingido no pescoço. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu ainda no caminho.

A mulher suspeita do furto foi até a casa durante a ocorrência e foi presa. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Parte do material roubado estava na residência e foi recuperado.