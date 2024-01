Sócios da hamburgueria The Brothers, Valfrido Soares e Anderson Ceza comemoram resultados e planejam mais uma unidade na Rua do Rosário

Hambúrgueres inspirados em séries, comida nordestina, cafés especiais e pastéis com massas coloridas. Tudo isso (e muito mais) você encontra na Rua do Rosário, Bairro Angola, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A via, que há anos vem sendo ocupada por negócios de comida e bebida – a estimativa é de que sejam mais de 80 – participa de projeto para se tornar oficialmente um corredor gastronômico.

Há um ano, Lwdmilla Espírito Santo transformou uma barbearia em bar que serve petiscos variados com costela Marcos Vieira/EM/D.A Press

Há quatro anos, a Rua do Rosário concede espaço para uma pastelaria. A Nobre Pasteleiro oferece aos clientes pastéis que, segundo o dono Jonathan Stallone, são tão grandes que equivalem a uma refeição. As dimensões podem chegar a 23 centímetros e 300 gramas.



As origens do negócio remontam a um sonho de Jonathan, que queria servir cerveja com pastel. Durante o percurso, ele decidiu migrar para o nicho dos pastéis refinados. “O pastel é uma paixão nacional. Dificilmente alguém diz que não gosta. Particularmente, eu gosto muito de pastel e é por conta disso que montei o negócio”, conta o fundador.

Na Nobre Pasteleiro, você pode escolher entre sabores já definidos ou montar o seu recheio para a massas de fabricação própria Marcos Vieira/EM/D.A Press

Na Nobre Pasteleiro, o cliente pode escolher entre sabores já definidos ou montar a sua combinação com quase 50 ingredientes. As massas são de fabricação própria e podem ser de cores variadas, a depender do sabor. São sete, entre elas: vermelho (pimenta), verde (ervas finas) e roxo (alho).



Uma das sugestões do cardápio é o pastel “À moda nobre” (R$ 16,99), com queijo minas, porção dupla de presunto, calabresa, tomate, azeitona preta, cebola e orégano. Tem também o “Pernil Nobre” (R$ 17,99), com pernil desfiado, creme de mandioca, queijo minas, cebola, cebolinha e salsa, e o “Camarão Nobre” (R$ 26,99), com creme de camarão, cream cheese, palmito, tomate, cebola, cebolinha e salsa.



Quem busca uma opção doce vai encontrar, por exemplo, o “Churros Nobre” (R$ 11,99), com doce de leite, açúcar e canela salpicada por fora, e “Romeu e Julieta Nobre” (R$ 11,99), com queijo minas e goiabada.



Invenções com café

José Arnaldo Nocera Júnior, da Jefi’s Cafeteria, procurava uma força motriz depois de anos empregado no ramo de tecnologia. Em Curitiba (PR), fez cursos de gastronomia e, dentre todas as áreas possíveis de atuação, o mercado de cafeterias foi o que mais lhe agradou. Ele chegou a abrir uma loja na cidade paranaense, que não vingou.



Ao se mudar para Betim, José Arnaldo procurou emprego. Como não conseguiu, decidiu criar sua própria oportunidade, revivendo a vontade de abrir uma cafeteria. Buscou os equipamentos da antiga loja e montou o negócio na Rua do Rosário, em 2019. “É o meu projeto de aposentadoria”, conta.



Os grãos de café do Jefi’s são colhidos no Sul de Minas e no cerrado mineiro e a casa os transforma em bebidas que vão desde o Coado (R$ 7) até o tradicional Cappuccino Italiano (R$ 8,50), passando por criações como Cappuccino com Avelã (R$ 11) e Espresso com Doce de Leite (R$ 8,50). No calor, são oferecidas bebidas geladas como Espresso Tonic (R$ 16), feito com água tônica, café espresso e concentrado de fruta, e Pink Lemonade (R$ 13,50), mistura de limão com frutas vermelhas.

Para conter a fome por doce, há opções de tortas como o cheesecake com geleia artesanal de morango (R$ 12,50) e a banoffee (R$ 13,50).



A Jefi’s Cafeteria conta com dois ambientes. Em um deles, disponibiliza jogos tradicionais como damas, xadrez, dominó, cubo mágico e pega vareta. “O importante é que a pessoa vá para a cafeteria para ter bons momentos, uma experiência”, avisa José Arnaldo, que completa: “Preferimos até deixar o cardápio impresso, em vez do digital, assim podemos conversar com o cliente, explicar o prato. O pessoal vem aqui para conversar mesmo.”

Petiscos com costela

O Los Pablitos Pub é um bar e choperia da Rua do Rosário com um ano de funcionamento. Antes, naquele lugar, era uma barbearia e a cozinheira Lwdmilla Espírito Santo renovou o ambiente para montar o negócio. Dois dos pratos mais pedidos são a costela suína marinada em cerveja artesanal, pápricas doce e defumada, pimenta-do-reino preta e “mais alguns segredos” com batata frita (R$ 59) e a coxinha de costela (R$ 29).



Com 21 anos de atuação nos fogões, Lwdmilla conta que o maior benefício de trabalhar em bares é o contato com a clientela. Para ela, o destaque é “o contato com as pessoas, conversar, escutar histórias, ter convivência com quem eu nunca vi e depois até fazer amizades”.



Planos de expansão

Com hambúrgueres temáticos inspirados em séries, a The Brothers Hamburgueria & Pub surgiu durante a pandemia. Valfrido “Karekah” Soares montou o negócio, inicialmente, somente no modelo delivery e dois amigos, donos de uma loja de açaí, juntaram-se depois a ele. Por isso o nome Brothers, já que eles eram muito próximos.



Um dos lanches mais pedidos é o Black Mirror (R$ 29,90), com pão, blend de boi, queijo minas, bacon, picles, cebola, cream cheese, alface e tomate. Outra opção é o Peaky Blinders (R$ 34,90), com pão brioche selado na manteiga, blend de boi, queijo minas derretido, duas fatias de bacon crocante, anéis de cebola roxa crua, fatias de picles, molho chimichurri artesanal da casa, alface fresca e tomate suculento.



Os sócios almejam uma expansão, com mais uma unidade na Rua do Rosário. Valfrido e o sócio Anderson “Ande” Ceza pretendem dividir as funções do negócio. O novo empreendimento deverá ficar por conta das bebidas e o atual será focado nos lanches, o que vai permitir a incorporação de mais lugares no futuro segundo andar.



Karekah conta que a clientela é bem jovem e gosta de ficar na rua. A possibilidade de a Prefeitura de Betim entregar passeios e estruturas para a Rua do Rosário é algo que os sócios aguardam para, inclusive, colocar mesas em local seguro para os visitantes.

Cursos e investimentos

Há dois anos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae-MG), através do programa Prepara Gastronomia, e a Prefeitura de Betim atuam para incentivar e estruturar a Rua do Rosário como polo gastronômico. Segundo Renato Lana, analista de negócios do Sebrae-MG, na última edição, finalizada em novembro do ano passado, 14 empresas participaram e foram investidos R$ 200 mil. O Prepara Gastronomia oferece cursos de capacitação em gestão de negócios, marketing, finanças, entre outras áreas. Em nota, a Prefeitura de Betim disse que “o importante corredor cultural da cidade, no Bairro Angola, vai passar por diversas transformações urbanísticas e arquitetônicas, com diversos elementos que remontam à história da ocupação da região”. Já foram instaladas duas travessias elevadas de pedestres e novas sinalizações em toda a extensão da via. Também estão sendo implantadas 71 novas luminárias de LED, com fiação subterrânea.