PARACATU, MINAS GERAIS. Depois de uma complicação no translado, os corpos dos quatros jovens nascidos em Paracatu, no Noroeste de Minas, encontrados mortos em uma BMW que estava estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, chegaram à cidade. O funeral que deveria acontecer pela manhã desta quarta-feira (3/1), vai ser realizado ainda hoje as 20h.

Em conversa com o Estado de Minas, o prefeito Igor Pereira Santos (DEM), já tinha falado sobre essa possibilidade. "Estamos todos tristes. É tudo muito triste. Decretamos luto na cidade, é uma tragédia para Paracatu. Eram pessoas promissoras, jovens e novas, que haviam saído da cidade há pouco tempo atrás de um sonho. Deixam saudades", afirmou ao jornal.

Entenda

O traslado dos corpos dos jovens mineiros custou cerca de R$ 30 mil para a Prefeitura, que ajudou com auxilio funeral. O valor concedido segue ao determinado na resolução municipal 022/21 do Conselho Municipal de Assistência Social.



Os jovens foram encontrados mortos em uma BMW que estava estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, na madrugada de segunda-feira (1º), logo após a queima de fogos do Réveillon. As vítimas foram identificadas como: Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, e Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que os jovens tenham sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono. A investigação visa determinar como ocorreu a concentração do gás dentro do veículo em um nível tóxico à saúde humana.