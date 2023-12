As vagas de estacionamento rotativo de Belo Horizonte ficarão liberadas, sem a necessidade de uso de crédito eletrônico, até o dia 31 de dezembro, o último dia do ano.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27/12), no Diário Oficial do Município (DOM). A portaria de caráter excepcional e temporário afirma que “fica dispensada a utilização do crédito eletrônico nas áreas de Estacionamento Rotativo da cidade, no período compreendido entre 27 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.”

O estacionamento rotativo na capital mineira funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h. Em alguns locais o sábado é livre.

Atualmente, o custo do rotativo é de R$ 4,95. Desde 2018, o crédito é eletrônico pode ser obtido através de um aplicativo de celular. Entre as opções de período estão 1h, 2h, 5h, ou 12h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), São 23.214 vagas físicas que, quando é respeitado o tempo de permanência máximo na rotatividade, se transformam em 104.055 oportunidades de estacionamento em 882 quarteirões da capital.